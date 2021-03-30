Пресс-конференция тренера Казахстана перед Украиной. Смотреть онлайн. LIVE

30 марта в 19:00 главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов ответит на вопросы журналистов.
Мероприятие пройдет в Киеве накануне матча 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022 между командами Украины и Казахстана.
Смотрите видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Талгата Байсуфинова.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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