Пресс-конференция тренера Казахстана перед Украиной. Смотреть онлайн. LIVE

Талгат Байсуфинов ответит на вопросы журналистов 30 марта в 19:00

  • 30.03.2021 03:30
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Пресс-конференция тренера Казахстана перед Украиной. Смотреть онлайн. LIVE
© Twitter. Талгат Байсуфинов

30 марта в 19:00 главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов ответит на вопросы журналистов.

Мероприятие пройдет в Киеве накануне матча 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022 между командами Украины и Казахстана. 

Смотрите видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Талгата Байсуфинова.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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