Македонского форварда отчислили из сборной за празднование гола

Футболист выкрикивал в камеру ругательства

  • 30.03.2021 02:44
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Македонского форварда отчислили из сборной за празднование гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Северной Македонии Илия Несторовски покинул национальную команду. Тренер сборной Игор Ангелоски отчислил футболиста за оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.

Футболист позже извинился за свое поведение, сообщив, что имел в виду людей, которые угрожали его семье.

Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта в 21:45 по Киеву.

 

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