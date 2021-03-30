Македонского форварда отчислили из сборной за празднование гола

Нападающий сборной Северной Македонии Илия Несторовски покинул национальную команду. Тренер сборной Игор Ангелоски отчислил футболиста за оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.

Футболист позже извинился за свое поведение, сообщив, что имел в виду людей, которые угрожали его семье.

Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта в 21:45 по Киеву.