Николай ИВАНОВ: «Не вижу перспектив Казахстана в матче с Украиной»

Специалист считает, что уровень украинского футбола неизмеримо выше

  • 29.03.2021 23:52
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Николай ИВАНОВ: «Не вижу перспектив Казахстана в матче с Украиной»
© prosports.kz. Николай Иванов

Ветеран казахстанского футбола и футбольный функционер Николай Иванов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«Как оцениваю перспективы сборной Казахстана в матче с украинцами? Не вижу перспектив. Не вижу, потому что, во-первых, будем играть на натуральном поле уже (этот фокус с искусственным газоном не проходит). Ну а, во-вторых, уровень украинского футбола настолько выше, что я не вижу. Любой патриотизм должен чем-то подкрепляться реально, а просто: ура, можно обыграть любого... Для этого все равно ресурс должен быть: мастерство, персоналии. Пока у нас в серьезном клубе играет один Зайнутдинов. Есть Быстров. Набор, людей, которые играют в каких-то серьезных клубах или чемпионатах, ну совсем никакой», — считает Иванов.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Sports.kz

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