Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира в Майами

Анастасия Севастова из Латвии в двух сетах переиграла хорватку Ану Конюх

  • 30.03.2021 00:10
  • 206 просмотров
  • 1 комментарий
Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Определена соперница Элины Свитолиной (WTA 5) в четвертьфинале турнира WTA в Майами.

В следующем раунде украинка сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (WTA 57), которая в двух сетах переиграла хорватку Ану Конюх (WTA 338).

WTA Майами. 1/8 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Ана Конюх (Хорватия) [WC] – 6:1, 7:5.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 5-м номером, на турнире в Майами обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову из Чехии (WTA 10) и вышла в четвертьфинал.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 30.03.2021 00:28
    0
    Все могло скластись інакше, якби не проблеми зі спиною в Конюх. Еліну чекає не змучена Севастова.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.03.2021 00:28
    0
    Все могло скластись інакше, якби не проблеми зі спиною в Конюх. Еліну чекає не змучена Севастова.
    Ссылка
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