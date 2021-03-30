Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира в Майами

Определена соперница Элины Свитолиной (WTA 5) в четвертьфинале турнира WTA в Майами.

В следующем раунде украинка сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (WTA 57), которая в двух сетах переиграла хорватку Ану Конюх (WTA 338).

WTA Майами. 1/8 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Ана Конюх (Хорватия) [WC] – 6:1, 7:5.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 5-м номером, на турнире в Майами обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову из Чехии (WTA 10) и вышла в четвертьфинал.