Стал известен размер зарплаты Вейналдума в Барселоне

Каталонская «Барселона» сделала предложение о подписании контракта 30-летнему центральному полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдуму.

Текущее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня, после чего игрок станет свободным агентом.

«Барселона» предложила Вейналдуму трехлетний контракт с зарплатой в размере €8 миллионов за все время.

В текущем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.