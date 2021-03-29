Стал известен размер зарплаты Вейналдума в Барселоне

Каталонская «Барселона» сделала предложение о подписании контракта 30-летнему центральному полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдуму.
Текущее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня, после чего игрок станет свободным агентом.
«Барселона» предложила Вейналдуму трехлетний контракт с зарплатой в размере €8 миллионов за все время.
В текущем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
Источник — Mundo Deportivo
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