Арсенал включился в гонку за Влаховича

Форвард «Фиорентины» может продолжить карьеру в английском клубе

  • 29.03.2021 22:13
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Арсенал включился в гонку за Влаховича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» активно включился в гонку за 21-летнего форварда итальянской «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича.

Футболистом также интересуются «Рома», мадридский «Атлетико» и «Лейпциг».

Влахович защищает цвета «Фиорентины» с лета 2018 года после перехода из «Партизана» за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за флорентийскую команду 30 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

В активе Душана 6 матчей за сборную Сербии, где он забил 2 мяча.

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Источник — Calciomercato

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