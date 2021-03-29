Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С Шевчуком мы прошли огонь, воду и медные трубы»

Бывший хавбек сборной Украины высоко ценит экс-игрока «сине-желтых»

  • 29.03.2021 20:56
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С Шевчуком мы прошли огонь, воду и медные трубы»
© Instagram. Евгений Левченко

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о 41-летнем бывшем защитнике украинской национальной команды Вячеславе Шевчуке.

«Товарищ и друг — Слава Шевчук. С этим человеком мы прошли огонь, воду и медные трубы. От игры за национальную сборную до ветеранской сборной Украины», — написал Евгений.

В активе Левченко 8 матчей за сборную Украины. Шевчук провел за «сине-желтых» 54 поединка.

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Источник — Instagram

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