Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С Шевчуком мы прошли огонь, воду и медные трубы»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о 41-летнем бывшем защитнике украинской национальной команды Вячеславе Шевчуке.
«Товарищ и друг — Слава Шевчук. С этим человеком мы прошли огонь, воду и медные трубы. От игры за национальную сборную до ветеранской сборной Украины», — написал Евгений.
В активе Левченко 8 матчей за сборную Украины. Шевчук провел за «сине-желтых» 54 поединка.
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