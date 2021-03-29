Ворскла не будет проводить спарринги во время паузы на матчи сборных

В воскресенье, 4 апреля, в центральном матче 20-го тура «Ворскла» примет донецкий «Шахтер».

Подготовку к поединку с «горняками» подопечные Юрия Максимова начали 25 марта. Во время паузы в чемпионате проведение спаррингов не было запланировано.

В тренировочном лагере «Ворсклы» отсутствуют вратарь Дмитрий Ризнык и полузащитник Оливье Тилль, которые сейчас находятся в расположении сборных Украины и Люксембурга, а также полузащитник Даниил Семилет, вызванный в молодежную сборную страны для участия в международном турнире в Турции.

Главного тренера Юрий Максимова не может не радовать то, что в «Ворскле» нет травмированных и дисквалифицированных.

«Ворскла» занимает четвертое место в УПЛ, набрав 31 очко.