БУДКОВСКИЙ: «Российский клуб мне должен 50 тысяч долларов»

Форвард черниговской «Десны» Филипп Будковский рассказал о выступлениях за клуб «Анжи» из Махачкалы в сезоне 2016/17:

«Переход в «Анжи»? Скажем так, тогда, когда это все происходило, я ждал и надеялся на переезд в Турцию, ведь с «Трабзонспором» все было договорено и решено. Однако в итоге я готовился сам дома, можно сказать, бегал во дворе с ребятами, просто поддерживал форму. Когда команды вернулись со сборов, начался чемпионат, и мне сказали, что есть такой вариант. Или туда, или ждать, или идти в аренду. Я считаю, что если с командой не прошел сборы, то у тебя очень мало шансов играть в чемпионате. Тогда у меня не было никаких вариантов.

Не боялся ли возвращаться в Украину после «Анжи»? Ну, как сказать, боялся, не боялся. Это все не вернуть, но тогда это был неправильный поступок. Жалеть ни о чем нельзя в жизни, но скажу, что сильно жалею. В тот период это было неправильно, статистика была неплохая, а вот выбор сделал неправильный.

Был ли разговор с ультрас «Зари»? Ну прямо с ультрас – нет, но с фанатами общался. То, что вернулся, восприняли хорошо. Разумеется, не всем нравилось то, что был переезд в такой момент, но думаю, что мы поговорили и как-то все более-менее наладили.

Писали, что «Анжи» мне должен деньги, примерно 15 тысяч евро? Ничего не изменилось. Вообще-то сумма больше, были украдены некоторые документы, поэтому такие цифры остались. Мне должны 50 тысяч долларов и никто ничего не вернул. В ФИФА дело выиграно, но никто не рискнул что-то отдавать. Можно сказать, что я попрощался с этими деньгами. Один президент покинул команду, новый пришел, и от тех результатов, которые демонстрировались в последний момент, все были недовольны. Возникли большие проблемы с финансами, и поэтому никто ничего не выплачивал».