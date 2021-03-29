Забыть о Финляндии. Прогноз на матч Украина - Казахстан

В параллельном матче нашей группы Босния и Герцеговина будет принимать Францию

  • 29.03.2021 19:12
  • 594 просмотра
  • 2 комментария
Забыть о Финляндии. Прогноз на матч Украина - Казахстан

31 марта сборная Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, проведет домашний матч отбора ЧМ-2022. После двух ничьих с Францией и Финляндией мы встретимся с Казахстаном. Потом нашу команду будут ждать спарринги и Евро, а матчи квалификации к мундиалю возобновятся лишь 1 сентября.

В параллельном матче нашей группы Босния и Герцеговина будет принимать Францию, а Финляндия этот тур пропустит. И если чемпионы мира сейчас оступятся, у нас будет отличная возможность выйти на первое место. На данный момент аналитики Parimatch дают сборной Украины 80% на победу, в 15% оценивается ничья и в 5% - успех Казахстана.

Во всех предыдущих матчах мы эту команду обыгрывали. Кстати, каждый раз это были отборы на ЧМ. Правда, легкими эти победы назвать сложно. Впрочем, сборная Казахстана хоть и считается неуступчивым соперником, но результата добивается редко. Команда не выигрывала уже семь матчей (5 поражений и 2 ничьи), при этом в четырех встречах «ястребы» не смогли забить. К тому же сейчас Казахстан будет играть без своей звезды Бахтияра Зайнутдинова, который прибыл в сборную с травмой и его уже отправили обратно в клуб.

После того как сборная Украины дома упустила победу над Финляндией, Казахстану будет сложно на что-то рассчитывать. Подопечные Андрей Шевченко выйдут заряженными на победу и не позволят себе вторую осечку подряд. Поэтому, вряд ли дело обойдется одним голом в ворота гостей. Эксперты Parimatch дают 70% на то, что мы увидим не меньше двух голов в исполнении сборной Украины.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 29.03.2021 19:45
    0
    Значить схема така,Бущан- Бондар-Сирота-Забарний-Кривцов-Матвієнко
    -Соболь-Макаренко-Коваленко-Сидорчук-Зуб
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 29.03.2021 19:26
    0
    ".....І якщо чемпіони світу зараз оступляться,..."
    Як кажуть :дурний думкою багатіє ! Так і ці прогнозисти не зрозуміло на що сподіваються на рахунок Франції . Ми вже на передодні вже майже 100 відсотково перемогли фінів у прогнозах, тепер Казахстан нам поклав майже задаром 3 очки...
    Спускайтеся на землю!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 29.03.2021 19:45
    0
    Значить схема така,Бущан- Бондар-Сирота-Забарний-Кривцов-Матвієнко
    -Соболь-Макаренко-Коваленко-Сидорчук-Зуб
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 29.03.2021 19:26
    0
    ".....І якщо чемпіони світу зараз оступляться,..."
    Як кажуть :дурний думкою багатіє ! Так і ці прогнозисти не зрозуміло на що сподіваються на рахунок Франції . Ми вже на передодні вже майже 100 відсотково перемогли фінів у прогнозах, тепер Казахстан нам поклав майже задаром 3 очки...
    Спускайтеся на землю!
    Ссылка
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