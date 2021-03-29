Шевченко вспомнил свой самый сложный момент в сборной Украины

Наставнику было тяжело после поражения от Хорватии

  • 29.03.2021 19:30
  • 1591 просмотр
  • 1 комментарий
Шевченко вспомнил свой самый сложный момент в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, оценивая свою работу в национальной команде, вспомнил самый тяжелый момент.

«Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной - поражение от Хорватии в Киеве. Ты что-то строишь и вот-вот близок к цели, но понимаешь, что еще немного не готов. И ты встречаешь команду на пике».

«Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем чуть-чуть», - сказал Шевченко.

В последнем матче отбора к ЧМ-2018 Украина уступила Хорватии 0:2 и не вышла дальше. Хорватия в итоге стала вице-чемпионом мира.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 19:35
    +3
    Вроде без шансов было, о какой победе речь
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 19:35
    +3
    Вроде без шансов было, о какой победе речь
    Ссылка
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