Шевченко вспомнил свой самый сложный момент в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, оценивая свою работу в национальной команде, вспомнил самый тяжелый момент.

«Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной - поражение от Хорватии в Киеве. Ты что-то строишь и вот-вот близок к цели, но понимаешь, что еще немного не готов. И ты встречаешь команду на пике».

«Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем чуть-чуть», - сказал Шевченко.

В последнем матче отбора к ЧМ-2018 Украина уступила Хорватии 0:2 и не вышла дальше. Хорватия в итоге стала вице-чемпионом мира.