Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлисту Ярославского быть. Это 100%»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Александр Ярославский сейчас активно работает и сумеет возродить «Металлист»
«Металлисту» быть. Это 100%. Я знаю, как работает Александр Ярославский, чтобы все это вернуть в правовое поле. Гарантирую, что «Металлисту» быть».
«Уверен, что с учетом запала Ярославского, «Металлисту» быть. Сейчас главным образом работают юристы», - сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что «Металлист» могут возродить на базе клуба «Металл», который сейчас выступает во Второй лиге.
Источник — Циганик LIVE
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