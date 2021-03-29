Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлисту Ярославского быть. Это 100%»

Журналист уверен, что возрождение клуба состоится

  • 29.03.2021 19:11
  • 1997 просмотров
  • 4 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлисту Ярославского быть. Это 100%»
© football.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Александр Ярославский сейчас активно работает и сумеет возродить «Металлист»

«Металлисту» быть. Это 100%. Я знаю, как работает Александр Ярославский, чтобы все это вернуть в правовое поле. Гарантирую, что «Металлисту» быть».

«Уверен, что с учетом запала Ярославского, «Металлисту» быть. Сейчас главным образом работают юристы», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что «Металлист» могут возродить на базе клуба «Металл», который сейчас выступает во Второй лиге.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    SaneK
    online
      SaneK, 29.03.2021 19:53
    +1
    zzg77, 29.03.2021 19:45
    Что-то не похож Ярославский на человека, работающего в правовом поле и соблюдающего все законы!!!
    Ахметов с Суркисом похожи?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 19:45
    +1
    Через три года посмотрим.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.03.2021 19:45
    -2
    Что-то не похож Ярославский на человека, работающего в правовом поле и соблюдающего все законы!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.03.2021 19:44
    -2
    Что-то не Ярославский похож на человека, работающего в правовом поле и соблюдающего все законы!!!
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 29.03.2021 19:53
    +1
    zzg77, 29.03.2021 19:45
    Что-то не похож Ярославский на человека, работающего в правовом поле и соблюдающего все законы!!!
    Ахметов с Суркисом похожи?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 19:45
    +1
    Через три года посмотрим.
    Ссылка
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