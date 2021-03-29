Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлисту Ярославского быть. Это 100%»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Александр Ярославский сейчас активно работает и сумеет возродить «Металлист»

«Металлисту» быть. Это 100%. Я знаю, как работает Александр Ярославский, чтобы все это вернуть в правовое поле. Гарантирую, что «Металлисту» быть».

«Уверен, что с учетом запала Ярославского, «Металлисту» быть. Сейчас главным образом работают юристы», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что «Металлист» могут возродить на базе клуба «Металл», который сейчас выступает во Второй лиге.