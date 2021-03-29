Почему не играл Шапаренко? Эксперт пояснил логику Шевченко

Игорь Цыганык объяснил, почему хавбек не вышел на матч отбора ЧМ-2022

  • 29.03.2021 18:30
  • 268 просмотров
  • 2 комментария
Почему не играл Шапаренко? Эксперт пояснил логику Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Многих удивило, почему полузащитник Николай Шапаренко не вышел на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии, хотя игрок был признан лучшим по итогам встречи с Францией.

Логику тренера пояснил журналист Игорь Цыганык.

«В матче с Францией Шапаренко выдал невероятный объем работы. Отдал максимум сил. И против Финляндии было бы сложно ему так сыграть. Много эмоций и сил отдал, и это понимал тренерский штаб сборной Украины, который запланировал ротацию. Невозможно отыграть три матча одним составом».

«Франция в игре с Казахстаном выставила 9 новых игроков после Украины. Девять. У нас нет такого количества игроков. Думаю, Шапаренко уже выйдет в основе на Казахстан», - сказал Цыганык.

Украина открыла отбор матчами с Францией (1:1) и Финляндией (1:1).

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 18:33
    +1
    Никто и не говорил про основу. Но на замену вместо Коваленко нужно было его выпускать!
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    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 29.03.2021 18:32
    +2
    А никто и не говорит что Шапаренко нужно было играть три матча в подряд, достаточно было выпустить на оставшиеся 20 минут и делов то
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 29.03.2021 18:32
    +2
    А никто и не говорит что Шапаренко нужно было играть три матча в подряд, достаточно было выпустить на оставшиеся 20 минут и делов то
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 18:33
    +1
    Никто и не говорил про основу. Но на замену вместо Коваленко нужно было его выпускать!
    Ссылка
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