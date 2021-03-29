Почему не играл Шапаренко? Эксперт пояснил логику Шевченко

Многих удивило, почему полузащитник Николай Шапаренко не вышел на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии, хотя игрок был признан лучшим по итогам встречи с Францией.

Логику тренера пояснил журналист Игорь Цыганык.

«В матче с Францией Шапаренко выдал невероятный объем работы. Отдал максимум сил. И против Финляндии было бы сложно ему так сыграть. Много эмоций и сил отдал, и это понимал тренерский штаб сборной Украины, который запланировал ротацию. Невозможно отыграть три матча одним составом».

«Франция в игре с Казахстаном выставила 9 новых игроков после Украины. Девять. У нас нет такого количества игроков. Думаю, Шапаренко уже выйдет в основе на Казахстан», - сказал Цыганык.

Украина открыла отбор матчами с Францией (1:1) и Финляндией (1:1).