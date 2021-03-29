Николай КУХАРЕВИЧ: «Гол в ворота Колоса - лучший в карьере. Была эйфория»

Форвард «Руха» Николай Кухаревич вспомнил невероятный гол в ворота «Колоса», который считает пока что лучшим в своей карьере.

- До конца сезона ты будешь защищать цвета «Руха». Сейчас клуб борется за прописку в УПЛ. Ты готов отдавать максимум сил на поле или мысленно ты уже во Франции?

- Я абсолютно сконцентрирован на работе в «Рухе». Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь клубу остаться в Украинской Премьер-лиге. Я работаю на максимум во время тренировок. Занимаюсь также индивидуально. Мы должны выполнить задачу, которая перед нами стоит.

- Твой гол в ворота «Колоса» - самый красивый в карьере?

- Думаю, что да. В тот момент была настоящая эйфория. В целом этот матч подарил нам невероятные эмоции. Это было что-то с чем-то. Много времени на размышления у меня не было, поэтому решил взять игру на себя и пробить. Как оказалось, принял правильное решение (смеется).