Наставник сборной Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

Вскоре команду ждет матч с Францией

  • 29.03.2021 17:48
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Наставник сборной Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заразился коронавирусом. Об этом сообщают французские СМИ.

31 марта сборная Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 дома примет Францию. Петев в этом матче не сможет руководить действиями своих подопечных.

Кроме самого Петева, никто из игроков и тренерского штаба сборной Боснии и Герцеговины не заразился. Напомним, что боснийцы являются соперниками сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

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Источник — Le Parisien

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