Наставник сборной Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заразился коронавирусом. Об этом сообщают французские СМИ.
31 марта сборная Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 дома примет Францию. Петев в этом матче не сможет руководить действиями своих подопечных.
Кроме самого Петева, никто из игроков и тренерского штаба сборной Боснии и Герцеговины не заразился. Напомним, что боснийцы являются соперниками сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
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Источник — Le Parisien
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