Наставник сборной Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заразился коронавирусом. Об этом сообщают французские СМИ.

31 марта сборная Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022 дома примет Францию. Петев в этом матче не сможет руководить действиями своих подопечных.

Кроме самого Петева, никто из игроков и тренерского штаба сборной Боснии и Герцеговины не заразился. Напомним, что боснийцы являются соперниками сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.