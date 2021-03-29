ГАСПЕРИНИ: «Аталанта стала сильнее и готова конкурировать с топ-клубами»

Наставник доволен развитием команды в последние сезоны

  • 29.03.2021 16:31
  • 220 просмотров
  • 0 комментариев
ГАСПЕРИНИ: «Аталанта стала сильнее и готова конкурировать с топ-клубами»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что за последние несколько лет команда стала сильнее и готова конкурировать с грандами в Италии.

«Прекрасно себя чувствую в «Аталанте». Вижу, что в будущем команда может стать еще сильнее. Два года в Лиге чемпионов помогли нам стать лучше. Это в том числе касается денег. Финансово «Аталанта» окрепла, мы готовы подписывать опытных игроков, которые могут сразу помогать нам».

«В Италии только «Ювентус» и «Интер» имеют большие возможности. Еще «Милан» и «Наполи» могут тратить по 100 миллионов, однако с ними можно конкурировать».

«Финал Кубка Италии с «Ювентусом»? «Аталанта» играет за все возможные трофеи, но я бы предпочел выйти в Лигу чемпионов», - сказал Гасперини.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности