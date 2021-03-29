ГАСПЕРИНИ: «Аталанта стала сильнее и готова конкурировать с топ-клубами»

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что за последние несколько лет команда стала сильнее и готова конкурировать с грандами в Италии.

«Прекрасно себя чувствую в «Аталанте». Вижу, что в будущем команда может стать еще сильнее. Два года в Лиге чемпионов помогли нам стать лучше. Это в том числе касается денег. Финансово «Аталанта» окрепла, мы готовы подписывать опытных игроков, которые могут сразу помогать нам».

«В Италии только «Ювентус» и «Интер» имеют большие возможности. Еще «Милан» и «Наполи» могут тратить по 100 миллионов, однако с ними можно конкурировать».

«Финал Кубка Италии с «Ювентусом»? «Аталанта» играет за все возможные трофеи, но я бы предпочел выйти в Лигу чемпионов», - сказал Гасперини.