Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы

Вчера сборная Польши во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома обыграла Андорру 3:0.

Во время поединка травму получил лидер поляков Роберт Левандовски. Он был заменен на 63-й минуте.

По прогнозам врачей, восстановление Левандовски займет от 5 до 10 дней. Это значит, что он точно пропустит матч с Англией, который состоится 31 марта.

Уже в ближайшее время вернется в расположение «Баварии», где завершит восстановление после травмы.