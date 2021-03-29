Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы

Форвард вернется в расположение «Баварии»

  • 29.03.2021 16:08
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Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вчера сборная Польши во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома обыграла Андорру 3:0.

Во время поединка травму получил лидер поляков Роберт Левандовски. Он был заменен на 63-й минуте.

По прогнозам врачей, восстановление Левандовски займет от 5 до 10 дней. Это значит, что он точно пропустит матч с Англией, который состоится 31 марта.

Уже в ближайшее время вернется в расположение «Баварии», где завершит восстановление после травмы.

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