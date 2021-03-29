Главный тренер сборной Казахстана: «В Украине очень ровная команда»

Талгат Байсуфинов – о предстоящем матче отбора ЧМ-2022

  • 29.03.2021 13:42
  • 940 просмотров
  • 2 комментария
Главный тренер сборной Казахстана: «В Украине очень ровная команда»
© УАФ. Талгат Байсуфинов

Матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Украины станет лишь вторым для Талгата Байсуфинова, который после четырехлетнего перерыва вернулся на тренерский мостик в команде Казахстана.
 
Но 52-летний наставник уверен, что в текущем отборочном цикле «ястребам» будет по силам дать бой любому из соперников. В частности - сборной Украины, чтобы изменить неутешительную для казахстанцев статистику в истории противостояний этих команд.
 
- В декабре вас назначили тренером национальной сборной Казахстана. Вы уже имели опыт работы с главной командой страны в 2016-2017 годах. Что изменилось в сборной с тех пор, как вы оставили пост четыре года назад?
- На самом деле произошло много изменений. Появились новые исполнители, которые заиграли на качественном уровне. Многие ветераны оставили сборную, зато пришли молодые игроки. Раньше я работал в молодежной сборной, тренировал многих нынешних представителей главной команды страны. Я знаю их возможности, надеюсь на их помощь, ведь мои требования они знают прекрасно.
 
- Какие задачи перед вами как перед главным тренером команды ставит руководство Казахстанской федерации футбола?
- Необходимо построить команду, которая будет играть в современный и красивый футбол. В каждом матче сборная должна играть на результат, несмотря на статус соперника.
 
- Какова ваша тренерская философия? Какой футбол вы хотели бы видеть в исполнении ваших подопечных?
- В предыдущих циклах сборная пыталась играть в добротный футбол. Да, не всегда удавалось достигать тех результатов, которых от нее ждали болельщики. Однако футболисты растут вместе с командой. Немаловажен тот опыт, который они приобретают, выходя на поле. Постепенно будем омолаживать команду, ведь в Казахстане немало талантливых ребят. Не стоит сбрасывать со счетов и опытных игроков.
 
- Год назад европейский футбол столкнулся с проблемой сосуществования с COVID-19. Удалось ли вашей команде избежать контакта с болезнью во время подготовки к квалификационным матчам? И рекомендации вы даете своим игрокам по этому поводу?
- Нас это, конечно же, тоже не обошло. Некоторые футболисты, к сожалению, успели переболеть на коронавирус. Что касается рекомендаций, то игроки знают, что необходимо сохранять минимальный контакт с внешним миром, при этом соблюдая гигиену.
 
- Сборная Казахстана уже встречалась с Украиной четыре раза и в каждом матче терпела поражение. Готова команда прервать серию неудач в поединках с Украиной? И что для этого нужно сделать?
- Да, мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где-то наша сборная могла зацепиться за очки, где-то все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. При этом всех секретов раскрывать не буду.
 
- Как вы считаете, какова роль Андрея Шевченко как тренера в постановке игры нынешней украинской сборной?
- Мы прекрасно знаем Шевченко как блестящего футболиста, который с успехом выступал как на клубном уровне, так и за свою национальную сборную. Шевченко достиг немалых успехов и как наставник команды Украины. Думаю, он способен прогрессировать как главный тренер.
 
- Кого бы вы выделили из нынешнего состава сборной Украины? Кого команда Казахстана опасается в грядущей встрече с «сине-желтыми»?
- Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность. Многие футболисты выступают за рубежом. Выделять кого-то отдельно не хотелось бы. В Украине очень ровная команда с хорошим подбором исполнителей.
 
- Что вы можете сказать о расписании квалификационных игр ЧМ-2022? Насколько оно является удобным для вашей команды?
- Мы будем подстраиваться под любой расклад. Казахстан находится достаточно далеко от других стран Европы, поэтому мы привыкли к тому, что летать нам приходится длительное время. В домашних матчах футбольное поле с искусственным покрытием, возможно, будет давать нам небольшое преимущество.
 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 29.03.2021 14:25
    -1
    "Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность." ... опасность для соперника или для сб. Украины? Миколенко: "Подержи мое пиво, чувак" )))
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    stalker digga
    online
      stalker digga, 29.03.2021 14:05
    0
    Ровнее не куда 1:1 и 1:1.
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    stalker digga
    online
      stalker digga, 29.03.2021 14:05
    0
    Ровнее не куда 1:1 и 1:1.
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