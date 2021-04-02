ATP Майами. Известны все полуфиналисты, кто-то выиграет дебютный Мастерс

31 марта и 1 апреля на Мастерсе в Майами состоялись матчи 1/4 финала у мужчин.
В первый игровой день завершил выступления Даниил Медведев – единственный из участников данной стадии, кто ранее выигрывал турниры подобной категории.
Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Роберто Баутиста-Агут [7] – Даниил Медведев [1] – 6:4, 6:2
Янник Синнер [21] – Александр Бублик [32] – 7:6(5), 6:4
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [4] – Себастьян Корда – 7:5, 7:6(7)
Хуберт Хуркач [26] – Стефанос Циципас [2] – 2:6, 6:3, 6:4
Майами. Пары 1/2 финала
Роберто Баутиста-Агут [7] – Янник Синнер [21]
Андрей Рублев [4] – Хуберт Хуркач [26]
Источник — Sport.ua
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