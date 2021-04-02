ATP Майами. Известны все полуфиналисты, кто-то выиграет дебютный Мастерс

Состав полуфиналов немного неожиданный

  • 02.04.2021 10:25
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ATP Майами. Известны все полуфиналисты, кто-то выиграет дебютный Мастерс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста-Агут

31 марта и 1 апреля на Мастерсе в Майами состоялись матчи 1/4 финала у мужчин.

В первый игровой день завершил выступления Даниил Медведев – единственный из участников данной стадии, кто ранее выигрывал турниры подобной категории.

Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Роберто Баутиста-Агут [7] –  Даниил Медведев [1] – 6:4, 6:2
 Янник Синнер [21] –  Александр Бублик [32] – 7:6(5), 6:4

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [4] –  Себастьян Корда – 7:5, 7:6(7)
 Хуберт Хуркач [26] –  Стефанос Циципас [2] – 2:6, 6:3, 6:4

Майами. Пары 1/2 финала

 Роберто Баутиста-Агут [7] –  Янник Синнер [21]
 Андрей Рублев [4] – Хуберт Хуркач [26]

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Источник — Sport.ua

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