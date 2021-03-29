В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Венгрии на выезде разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 3:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Николич (Венгрия).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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