В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции на выезде разгромила национальную команду Косова со счетом 3:0.
События матча
|90'
|Бернард Бериша (Косово) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Ларссон (Швеция).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Людвиг Аугустинссон (Швеция).
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Источник — Sport.ua
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