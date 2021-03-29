Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на 29-е марта

29 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против чешки Петры Квитовой (№10 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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