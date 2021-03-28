ВИДЕО. Сын знаменитого Дрогба забил свой первый гол в Серии D

Форвард Исаак Дрогба забил свой первый гол в Серии D за команду «Фольоре Каратезе».
20-летний сын знаменитого Дидье Дрогба отличился в концовке игры 26-го тура против «Кароннезе» (1:0). Это был его третий поединок за команду.
⚽️ MERAVIGLIOSAMENTE ISAAC DROGBA 🤩— Sportitalia (@tvdellosport) March 28, 2021
La prima rete in Italia di Isaac #Drogba, figlio di #Didier, è subito decisiva 🔥
👉🏻 La @folgorecaratese vince 0-1 contro la #Caronnese grazie al suo gol nei minuti finali#Sportitalia@LegaDilettanti @didierdrogba pic.twitter.com/jhZ5k77Flr
Источник — Twitter
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