ВИДЕО. Сын знаменитого Дрогба забил свой первый гол в Серии D

Форвард Исаак Дрогба забил свой первый гол в Серии D за команду «Фольоре Каратезе».

20-летний сын знаменитого Дидье Дрогба отличился в концовке игры 26-го тура против «Кароннезе» (1:0). Это был его третий поединок за команду.