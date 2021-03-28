ШЕВЧУК: «Схема с тремя защитниками идеально подходит для сборной Украины»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о тактической схеме сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

«Для меня, конечно же, было удивительно видеть, что сборная Украины вышла играть в три центральных защитника, потому что в последнее время сборная всегда играла в 4-3-3 или в 4-1-4-1. Поэтому отлично, что Шевченко и его тренерский штаб проявили гибкость. Вообще, я считаю, что игра в три центральных защитника — самая прогрессирующая сейчас модель в мире. Эта схема идеально подходит для нашей сборной. У нас есть классные защитники: слева Соболь и Миколенко, справа – Караваев. Но у нас сейчас нет быстрых вингеров, какими в свое время были Коноплянка и Ярмоленко. Раньше они могли использовать это пространство для быстрых проходов.

Сейчас в центральной зоне есть Зинченко и Малиновский, которые отлично играют в позиционные атаки. В матче с Францией, когда игроки сборной Украины получали мяч, мы могли увидеть, что у нас получались быстрые позиционные атаки», — отметил Шевчук.