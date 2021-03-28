ШЕВЧУК: «Схема с тремя защитниками идеально подходит для сборной Украины»

Шевченко и его тренерский штаб проявили гибкость, считает специалист

  • 28.03.2021 23:14
  • 587 просмотров
  • 4 комментария
ШЕВЧУК: «Схема с тремя защитниками идеально подходит для сборной Украины»
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук 

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о тактической схеме сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

«Для меня, конечно же, было удивительно видеть, что сборная Украины вышла играть в три центральных защитника, потому что в последнее время сборная всегда играла в 4-3-3 или в 4-1-4-1. Поэтому отлично, что Шевченко и его тренерский штаб проявили гибкость. Вообще, я считаю, что игра в три центральных защитника — самая прогрессирующая сейчас модель в мире. Эта схема идеально подходит для нашей сборной. У нас есть классные защитники: слева Соболь и Миколенко, справа – Караваев. Но у нас сейчас нет быстрых вингеров, какими в свое время были Коноплянка и Ярмоленко. Раньше они могли использовать это пространство для быстрых проходов.

Сейчас в центральной зоне есть Зинченко и Малиновский, которые отлично играют в позиционные атаки. В матче с Францией, когда игроки сборной Украины получали мяч, мы могли увидеть, что у нас получались быстрые позиционные атаки», — отметил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 28.03.2021 23:52
    0
    Славик! Ну его на ...не сыпь соль на рану...
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    sergrey4
    online
      sergrey4, 28.03.2021 23:49
    0
    " В матче с Францией у нас получались быстрые позиционные атаки."
    Что он курит ? Ноль ударов в створ, один шёл мимо - спасибо защитник подправил.
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 28.03.2021 23:46
    +1
    Треиій раз, при Шеві збірна грала в три центрзахисники (наскільки я пам'ятаю) 1:4 від Словаччини, 1:1 з Францією та 1:1 з Фінляндією. Питання: НАХ...Я!
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    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.03.2021 23:24
    +1
    Идеально нам подходит
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 28.03.2021 23:46
    +1
    Треиій раз, при Шеві збірна грала в три центрзахисники (наскільки я пам'ятаю) 1:4 від Словаччини, 1:1 з Францією та 1:1 з Фінляндією. Питання: НАХ...Я!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.03.2021 23:24
    +1
    Идеально нам подходит
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 28.03.2021 23:52
    0
    Славик! Ну его на ...не сыпь соль на рану...
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 28.03.2021 23:49
    0
    " В матче с Францией у нас получались быстрые позиционные атаки."
    Что он курит ? Ноль ударов в створ, один шёл мимо - спасибо защитник подправил.
    Ссылка
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