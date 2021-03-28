Виктор ЛЕОНЕНКО: «Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова?»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко удивлен выбору наставника украинской национальной команды Андрея Шевченко на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.
«Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова? Сейчас посмотрим, угадал Андрей Шевченко или нет. Ротация — это хорошо, если каждый игрок сможет показать свои лучшие качества», — сказал Леоненко перед матчем.
Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Матвієнко чудив в захисті. Однозначно тренери перемудрили зі складом. А фіни заслужили нічию, можливо навіть більше.
Матвієнко чудив в захисті. Однозначно тренери перемудрили зі складом. А фіни заслужили нічию, можливо навіть більше.
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