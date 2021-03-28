Виктор ЛЕОНЕНКО: «Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова?»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко удивлен выбору наставника украинской национальной команды Андрея Шевченко на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

«Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова? Сейчас посмотрим, угадал Андрей Шевченко или нет. Ротация — это хорошо, если каждый игрок сможет показать свои лучшие качества», — сказал Леоненко перед матчем.

Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0.