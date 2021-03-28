Виктор ЛЕОНЕНКО: «Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова?»

Специалист удивлен составом сборной Украины на матч с Финляндией

  • 28.03.2021 22:39
  • 4785 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова?»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко удивлен выбору наставника украинской национальной команды Андрея Шевченко на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

«Почему нет Сидорчука, Шапаренко и Кривцова? Сейчас посмотрим, угадал Андрей Шевченко или нет. Ротация — это хорошо, если каждый игрок сможет показать свои лучшие качества», — сказал Леоненко перед матчем.

Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(24 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.03.2021 23:50
    0
    елы-палы! Почему нет Буяльского?!!!!
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 28.03.2021 23:46
    +3
    при всій неприязні до Леоненка, він правий. Макаренко чудив весь матч, Сидорчук був би кращим. Кривцов мав би бути замість Миколдинка в центрі, а Миколенко замість Соболя на фланзі. Ну і креативу Шапаренка не вистачало. Дуже слабо зіграв Малиновський, як на одного з лідерів команди.
    Матвієнко чудив в захисті. Однозначно тренери перемудрили зі складом. А фіни заслужили нічию, можливо навіть більше.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 28.03.2021 23:45
    +2
    Шапаренка бракувало, а Марлоса навпаки.
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 28.03.2021 23:42
    +9
    Тут согласен. Что то Шева намудрил
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    DK1970
    online
      DK1970, 28.03.2021 23:11
    -11
    Витя! Иди лучше сбегать за пивом. Тренер и эксперт в одном лице
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    fan_007
    online
      fan_007, 28.03.2021 22:57
    -3
    Вот он, великий тренерский гений Шевченко
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.03.2021 22:53
    -11
    патамушо Вітя в стартовому складі 11 місць, а не більше, баран)))
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    zaza1986
    online
      zaza1986, 28.03.2021 22:52
    +11
    Вперше від Леона почув щось розумне.
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 28.03.2021 22:52
    +11
    Вперше від Леона почув щось розумне.
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 28.03.2021 23:42
    +9
    Тут согласен. Что то Шева намудрил
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 28.03.2021 23:46
    +3
    при всій неприязні до Леоненка, він правий. Макаренко чудив весь матч, Сидорчук був би кращим. Кривцов мав би бути замість Миколдинка в центрі, а Миколенко замість Соболя на фланзі. Ну і креативу Шапаренка не вистачало. Дуже слабо зіграв Малиновський, як на одного з лідерів команди.
    Матвієнко чудив в захисті. Однозначно тренери перемудрили зі складом. А фіни заслужили нічию, можливо навіть більше.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 28.03.2021 23:45
    +2
    Шапаренка бракувало, а Марлоса навпаки.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.03.2021 23:50
    0
    елы-палы! Почему нет Буяльского?!!!!
    Ссылка
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