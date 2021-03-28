Игрок сборной Финляндии был заменен после попадания мячом в лицо

Поединок отбора на ЧМ-2022 против Украины неудачно сложился для 31-летнего защитника сборной Финляндии Альбина Гранлунда.
В дебюте матча мяч сильно попал в лицо Гранлунду. Футболист попробовал продолжить игру, но был вынужден попросить замену уже на 17-й минуте встречи.
Вместо Гранлунда на поле вышел 28-летний защитник Николай Алхо.
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Источник — Sport.ua
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