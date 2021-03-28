Кроос уйдет из сборной Германии после Евро-2020

31-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2020.
Футболист намерен сосредоточиться на выступлениях на клубном уровне.
В активе Крооса 101 матч за сборную Германии, где он забил 17 мячей.
В составе сборной Германии Кроос выиграл чемпионат мира 2014 года.
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