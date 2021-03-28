Сборная США обыграла Северную Ирландию

В воскресенье, 28 марта, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Северной Ирландии дома уступила национальной команде США со счетом 1:2.
На мячи Рейны и Пулишича с пенальти хозяева смогли ответить только одним точным ударом Макгинна.
Северная Ирландия — США — 1:2
Голы: Макгинн, 88 — Рейна, 30, Пулишич, 59, с пенальти
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Источник — Sport.ua
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