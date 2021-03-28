Стало известно, за сколько Динамо готово продать Соля

Киевское «Динамо» готово продать 29-летнего испанского форварда Франа Соля, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Тенерифе» на правах аренды. Но пока желающих купить футболиста нет.

«Аренда Соля в «Тенерифе» истекает в июне. Фран смотрится там неплохо, но островитяне и в следующем году останутся в Сегунде, следовательно, финансовые поступления в казну «Тенерифе» не возрастут. Отступная сумма «Динамо» по нему — €3,5 миллиона. И клуб ищет варианты по Солю, а их пока нет. Если «Тенерифе» решит вступить в переговоры по выкупу, по сумме будет диалог. Тем более, Фран и его семья не прочь окончательно вернуться домой после долгих лет заграничных приключений», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Соль защищает цвета «Динамо» с января 2019 года после перехода из «Виллема II» за €3,5 миллиона. В текущем сезоне Фран провел за «Тенерифе» 28 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.