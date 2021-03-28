ВИДЕО. Свитолина показала ловкий трюк с четырьмя мячиками

Украинская теннисистка развлекается на корте

  • 28.03.2021 20:10
  • 1256 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина показала ловкий трюк с четырьмя мячиками
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала эффектный трюк с четырьмя теннисными мячиками.

«MJ тренд — теннисная версия.

P.S. Мое запястье недостаточно сильное, чтобы удержать больше четырех мячиков», — прокомментировала Элина видео.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.03.2021 20:49
    0
    "трюк" для детского сада
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 28.03.2021 20:23
    +1
    Ещё бы первую подачу отработала - цены бы не было...
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 28.03.2021 20:23
    +1
    Ещё бы первую подачу отработала - цены бы не было...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.03.2021 20:49
    0
    "трюк" для детского сада
    Ссылка
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