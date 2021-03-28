ВИДЕО. Свитолина показала ловкий трюк с четырьмя мячиками

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала эффектный трюк с четырьмя теннисными мячиками.
«MJ тренд — теннисная версия.
P.S. Мое запястье недостаточно сильное, чтобы удержать больше четырех мячиков», — прокомментировала Элина видео.
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Источник — Instagram
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