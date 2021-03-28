Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Барселоны

Английский «Манчестер Юнайтед» активно интересуется 23-летним вингером каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усманом Дембеле.

Переход может состояться уже будущим летом. В прошлом году «Манчестер Юнайтед» уже пытался подписать футболиста, но тогда трансфер не состоялся.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €135 миллионов. В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» 35 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.