Алексей АНДРОНОВ: «Динамо предлагали Кака. Сабо сказал, что он не подходит»

Бразильский полузащитник Кака, на протяжении карьеры защищавший цвета «Милана» и мадридского «Реала», мог выступать за киевское «Динамо», но был забракован известным тренером Йожефом Сабо.
«В свое время киевскому «Динамо» предлагали Кака. Еще до «Милана». Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? Не подходит под требования современного футбола», — написал российский комментатор Алексей Андронов.
Кака перешел в «Милан» из бразильского клуба «Сан-Паулу» в 2003 году.
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Кто не в курсе, Сабо еще не пустил 16-летнего Роналду в Динамо. Сказал, что игрокам такого типа нечего делать в великом Динамо.
Кто не в курсе, Сабо еще не пустил 16-летнего Роналду в Динамо. Сказал, что игрокам такого типа нечего делать в великом Динамо.
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