Алексей АНДРОНОВ: «Динамо предлагали Кака. Сабо сказал, что он не подходит»

Знаменитый бразильский полузащитник мог выступать за киевский клуб

  • 28.03.2021 19:03
  • 5111 просмотров
  • 26 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Динамо предлагали Кака. Сабо сказал, что он не подходит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Бразильский полузащитник Кака, на протяжении карьеры защищавший цвета «Милана» и мадридского «Реала», мог выступать за киевское «Динамо», но был забракован известным тренером Йожефом Сабо.

«В свое время киевскому «Динамо» предлагали Кака. Еще до «Милана». Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? Не подходит под требования современного футбола», — написал российский комментатор Алексей Андронов.

Кака перешел в «Милан» из бразильского клуба «Сан-Паулу» в 2003 году.

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Источник — Telegram

(22 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
      Александр Казюк, 28.03.2021 21:00
    0
    То что Кака по словам Сабо был слишком дохлым для Дигамо было известно лет 10 а то и больше. Андронов баянист. А Сабо обычный совецкий физрук, как и многие тренеры того времени.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.03.2021 20:55
    +1
    Не смотря на весь тот вред, что принес Сабо Динамо, у него было одно хорошее свойство. Он на дух не переваривал алкашей и выгнал Леоненко.
    Кто не в курсе, Сабо еще не пустил 16-летнего Роналду в Динамо. Сказал, что игрокам такого типа нечего делать в великом Динамо.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.03.2021 20:54
    +1
    Ну Сабо у нас известный тренер-селекционер-эксперт, у Милана такого не было.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.03.2021 20:53
    +1
    так если ему Роналдо не подошел, Кака тем более.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.03.2021 20:49
    +1
    Ігор Гуменюк, 28.03.2021 20:21
    Спорт юа,а навіщо ви розповсюджуєте що там постить запоребріковський ушльопок Андронов?У вас новини закінчились?
    К Андронову меньше всего вопросов. За свою жизнь ни одного плохого слова об Украине и с детства болеет за Динамо Киев. Выступает за украинский Крым и вывод российских войск с ОРДЛО.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 28.03.2021 20:41
    +1
    Сабо: Кака не підходить - не розуміє ні української, ні російської, ні угорської. Я шо, португальську маю вчити?
    Ссылка
    Ігор Гуменюк
    online
      Ігор Гуменюк, 28.03.2021 20:21
    -1
    Спорт юа,а навіщо ви розповсюджуєте що там постить запоребріковський ушльопок Андронов?У вас новини закінчились?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.03.2021 20:08
    +1
    Педики бамбасоські,ану бігом жопи вилизувать! Сачкують вони тут
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:04
    -2
    Forever_smart-13, 28.03.2021 20:00
    Макс, ты в курсе, что грифоны - САМКИ: тело львицы, а голова орлицы
    честно не знал ,точно дочь Семирамида он, и получается сестры они с фани-D
    Ссылка
    Forever_smart-13
    online
      Forever_smart-13, 28.03.2021 20:00
    -2
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 19:31
    Грифон ,ну ты точно л.. ох ,даже на вопрос ответить не можешь
    Макс, ты в курсе, что грифоны - САМКИ: тело львицы, а голова орлицы
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 28.03.2021 20:00
    -1
    Ссылка
    Forever_smart-13
    online
      Forever_smart-13, 28.03.2021 20:00
    -1
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 19:31
    Грифон ,ну ты точно л.. ох ,даже на вопрос ответить не можешь
    Макс, ты в курсе, что грифоны - САМКИ: тело львицы, а голова орлицы
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 19:53
    -3
    Грифаня,я не знаю кому что ты там задавал ,я у тебя спросил грифон почему ты такой л..о.. х забитый
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:44
    0
    я перший задав питання, якщо забув нагадаю. До чого Кака до сучасного футболу? чи тільки форевеп дамп на нього може відповісти?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.03.2021 19:44
    +1
    Старый пердун.
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 19:42
    -5
    Грифон, так ты л...о .х забитый ?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:35
    0
    а у мене що тоді було? напевно в коменті знак питання не бачив? тоді окуляри надягни
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 19:31
    -5
    Грифон ,ну ты точно л.. ох ,даже на вопрос ответить не можешь
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 28.03.2021 19:30
    +4
    От вам і Йожик)))
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:30
    -1
    гюльчатай максик, відкрий личико
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.03.2021 19:18
    +10
    И слава богу...А то мир не узнал ,такого великого футболиста...А Сабо не думаю ,что сказал так.. Может под Динамо он не подходил и это правда...
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 28.03.2021 19:30
    +4
    От вам і Йожик)))
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:25
    +2
    а до чого тут сучасний футбол? коли грав Кака?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.03.2021 20:55
    +1
    Не смотря на весь тот вред, что принес Сабо Динамо, у него было одно хорошее свойство. Он на дух не переваривал алкашей и выгнал Леоненко.
    Кто не в курсе, Сабо еще не пустил 16-летнего Роналду в Динамо. Сказал, что игрокам такого типа нечего делать в великом Динамо.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.03.2021 20:54
    +1
    Ну Сабо у нас известный тренер-селекционер-эксперт, у Милана такого не было.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.03.2021 20:53
    +1
    так если ему Роналдо не подошел, Кака тем более.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.03.2021 20:49
    +1
    Ігор Гуменюк, 28.03.2021 20:21
    Спорт юа,а навіщо ви розповсюджуєте що там постить запоребріковський ушльопок Андронов?У вас новини закінчились?
    К Андронову меньше всего вопросов. За свою жизнь ни одного плохого слова об Украине и с детства болеет за Динамо Киев. Выступает за украинский Крым и вывод российских войск с ОРДЛО.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 28.03.2021 20:41
    +1
    Сабо: Кака не підходить - не розуміє ні української, ні російської, ні угорської. Я шо, португальську маю вчити?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.03.2021 20:08
    +1
    Педики бамбасоські,ану бігом жопи вилизувать! Сачкують вони тут
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.03.2021 19:44
    +1
    Старый пердун.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 28.03.2021 21:00
    0
    То что Кака по словам Сабо был слишком дохлым для Дигамо было известно лет 10 а то и больше. Андронов баянист. А Сабо обычный совецкий физрук, как и многие тренеры того времени.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:44
    0
    я перший задав питання, якщо забув нагадаю. До чого Кака до сучасного футболу? чи тільки форевеп дамп на нього може відповісти?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.03.2021 19:35
    0
    а у мене що тоді було? напевно в коменті знак питання не бачив? тоді окуляри надягни
    Ссылка
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