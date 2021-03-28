ПСЖ выкупит контракт Флоренци у Ромы

ПСЖ намерен выкупить у римской «Ромы» контракт правого защитника Алессандро Флоренци.
Футболист выступает за ПСЖ на правах аренды с сентября минувшего года. В парижском клубе довольны Флоренци и хотят сохранить игрока. Сумма сделки составит €9 миллионов.
В текущем сезоне Флоренци провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
В активе Флоренци 41 матч за сборную Италии, где он забил два мяча.
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Источник — Calciomercato
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