ПСЖ выкупит контракт Флоренци у Ромы

ПСЖ намерен выкупить у римской «Ромы» контракт правого защитника Алессандро Флоренци.

Футболист выступает за ПСЖ на правах аренды с сентября минувшего года. В парижском клубе довольны Флоренци и хотят сохранить игрока. Сумма сделки составит €9 миллионов.

В текущем сезоне Флоренци провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В активе Флоренци 41 матч за сборную Италии, где он забил два мяча.