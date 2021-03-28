В матче 14-го тура Второй лиги Украины А винницкая «Нива» на своем поле разгромила луцкую «Волынь-2» со счетом 3:0.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива В).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Георгиев (Нива В).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Петрук (Нива В).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.