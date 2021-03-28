Андрей ПОЛУНИН: «Украине очень нужна победа»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против Финляндии

  • 28.03.2021 17:56
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Андрей ПОЛУНИН: «Украине очень нужна победа»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

«В любом случае, игра простой не будет. Сборная Финляндии — крепкая, обученная, дисциплинированная команда. Думаю, сборная Украины будет действовать первым номером, а соперник пытаться поймать хозяев на контратаках, имея в своих рядах лидера коллектива Теему Пукки, который забил два мяча боснийцам. Поэтому «сине-желтым» нужно быть очень внимательными при потере мяча.

Со стратегической точки зрения команде Андрея Шевченко очень нужна победа в предстоящем поединке. Верю, что тренерский штаб выберет правильную тактику и состав, который принесет Украине три очка», — отметил Полунин.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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