Андрей ПОЛУНИН: «Украине очень нужна победа»

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

«В любом случае, игра простой не будет. Сборная Финляндии — крепкая, обученная, дисциплинированная команда. Думаю, сборная Украины будет действовать первым номером, а соперник пытаться поймать хозяев на контратаках, имея в своих рядах лидера коллектива Теему Пукки, который забил два мяча боснийцам. Поэтому «сине-желтым» нужно быть очень внимательными при потере мяча.

Со стратегической точки зрения команде Андрея Шевченко очень нужна победа в предстоящем поединке. Верю, что тренерский штаб выберет правильную тактику и состав, который принесет Украине три очка», — отметил Полунин.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.