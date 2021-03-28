В матче 14-го тура Второй лиги Украины Б «Кривбасс» на своем поле разгромил «Реал Фарму» со счетом 6:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Кривбасс).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Кривбасс).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Берко (Кривбасс).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Берко (Кривбасс).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Берко (Кривбасс).
|15'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Берко (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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