Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «У Руслана доверительные отношения с Андреем Шевченко»

Роксана Малиновская рассказала, что испытывает Руслан во время возвращения в Украину, как обстоят дела с его грыжей, а также поведала, как муж переносит легендарные нагрузки наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

– Соскучилась по Украине?

– Очень. Уже не могла дождаться, когда мы приедем. Я месяц собирала вещи. Последний раз мы были с Русланом в Украине, когда я еще была беременна.

– Как состоялся первые приезд Оливии (дочь - прим.) в Украину?

– Благодаря Вадиму Шаблию и его жене Марине. У нас был очень теплый прием, нас прекрасно встретили в аэропорту. Оливия перенесла полет отлично.

– Что для Руслана означает приезд в сборную Украины?

– Руслан очень долго ждет матчей сборной. Он всегда приезжает с отличным настроением. Кроме того, он там отдыхает морально. Физически, можно сказать, восстанавливается после Италии. Он делает многие процедуры, которые не делает там. Я вижу как он рад. У него доверительные отношения с тренером.

– Операция Руслана... Вы очень напугали всех болельщиков.

– Грыжу обнаружили за месяц до сборной. Это случилось на последнем сборе, когда он заболел коронавирусом.

Он поехал в Милан к очень опытному специалисту. Он ему сразу сказал, что это грыжа, не пришлось даже делать что-то сверхъестественное.

Он забыл про эту грыжу после выхода из карантина. Воспаление прошло. Она его вообще не беспокоит.

– Что это за легендарные нагрузки Гасперини, которых все боятся?

– Вот эта грыжа, я думаю, и связана с нагрузками. В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой.

Тренировки очень тяжелые. Я это вижу по его состоянию - он иногда не может уснуть. Ноги крутит, при том, что у них плотный график и много турниров - и Кубок, и чемпионат, еще этот коронавирус. Все нервно, но они молодцы, держатся.

– Ощущается, что Руслан становится важным игроком для «Аталанты»?

– Да, потому что он стал больше играть. Я заметила такие комментарии, что он должен играть в старте, он не заслужил замену. Люди стали вот так уже требовать, чтобы он играл.

– А тренер о чем разговаривает с Русланом?

– В основном сейчас после каждой игры он доволен, он его хвалит. Единственное, за какие-то моменты он может ему рассказать, чтобы он избегал каких-то ошибок в дальнейших матчах. Я рада, что Руслан сейчас имеет такую школу.

– Он нечасто попадает в стартовый состав. Что по этому поводу говорит Руслан?

– Это никак не связано с тем, что тренер им недоволен. Просто есть очень хороший выбор. Все футболисты на его позиции находятся в оптимальных физических кондициях. Но в последнее время тренер больше отдает предпочтение Руслану. Если на замену, то он выходит первый. Я думаю, он им доволен. Он видит его отношение, в первую очередь. Потому что Руслан никогда не показывает своего недовольства.