Виталий Сачко – Доминик Штефан Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) сыграет финальный матч на челленджере в швейцарском Лугано.



Соперником украинца, стартовавшего в квалификации, станет 18-летний Доминик Штефан Штрикер (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.

Ранее теннисисты между собой не играли.



Время начала матча – 15:45 по Киеву.