Виталий Сачко – Доминик Штефан Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) сыграет финальный матч на челленджере в швейцарском Лугано.
Соперником украинца, стартовавшего в квалификации, станет 18-летний Доминик Штефан Штрикер (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Время начала матча – 15:45 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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