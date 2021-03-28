Ковалец не сможет сыграть против Динамо

Лидер «Александрии» не успел восстановиться после травмы

  • 28.03.2021 14:55
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Ковалец не сможет сыграть против Динамо
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ «Александрия» решила не проводить контрольный матч, а ограничилась двухсторонкой.

Команда возобновила тренировки без защитника Каспарса Дубры, который сейчас находится в расположении сборной Латвии.

Также еще после серьезной травмы восстанавливается полузащитник Кирилл Ковалец. Он тренируется по индивидуальной программе и его участие в очередном календарном матче – с киевским «Динамо», который состоится 4 апреля, маловероятно.

Напомним, что пока «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 26 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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