Полузащитник Олимпика заинтересовал клуб Серии Б

По информации источника, 24-летний полузащитник «Олимпика» Максим Тейшейра интересен одному из клубов итальянской Серии Б. Также к французу проявляют интерес клубы из Украины и России.

Нынешним летом у Тейшейры заканчивается контракт с «Олимпиком» и, скорее всего, он покинет донецкий клуб.

В нынешнем сезоне Максим Тейшейра сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.