Полузащитник Олимпика заинтересовал клуб Серии Б

По информации источника, 24-летний полузащитник «Олимпика» Максим Тейшейра интересен одному из клубов итальянской Серии Б. Также к французу проявляют интерес клубы из Украины и России.
Нынешним летом у Тейшейры заканчивается контракт с «Олимпиком» и, скорее всего, он покинет донецкий клуб.
В нынешнем сезоне Максим Тейшейра сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.
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Источник — Sportarena
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