ФОТО. Бабель побил рекорд, который держался 56 лет

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов переиграла сборную Латвии. Встреча проходила на стадионе в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.

На 79-й минуте вместо Люка де Йонга на поле вышел форвард Галатасарая Райан Баббель и тем самым обновив рекорд сборной Нидерландов. С момента дебюта нападающего в футболке национальной команды прошло уже 16 лет и 1 день, что позволило ему опередить предыдущий рекорд по длительности выступлений за сборную в исполнении Мика Клавана, который установил его в 1965 году.

За период выступления за сборную у Бабеля в 68 матчах 10 голов.

Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур



Нидерланды – Латвия – 2:0

Голы: 1:0 – 32 Бергейс, 2:0 – 69 де Йонг.



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