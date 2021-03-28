В воскресенье, 28 марта, состоится матч 14-го тура Второй лиги Украины А, в котором «Ужгород» примет «Оболонь-2». Начало в 14:00.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Машталир (Ужгород).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Ряшко (Ужгород).
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Ряшко (Ужгород).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Руденко (Оболонь-2).
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Источник — Sport.ua
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