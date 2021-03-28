В воскресенье, 28 марта, состоится матч 14-го тура Второй лиги Украины Б, в котором запорожский «Металлург» примет «Никополь». Начало в 14:00.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (ГФК Металлург).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Загальский (ГФК Металлург).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (ГФК Металлург).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Бейер (Никополь).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.