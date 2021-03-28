В воскресенье, 28 марта, состоится матч 14-го тура Второй лиги Украины Б, в котором «Яруд» примет «Таврию». Начало в 14:00.
Видеотрансляция – на YouTube.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Лысенко (Яруд).
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Источник — Sport.ua
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