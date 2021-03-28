ВИДЕО. Дневник сборной: день 6. Подготовка к матчу с Финляндией

Накануне встречи с командой Финляндии футболисты сборной Украины потренировались на газоне НСК «Олимпийский». Также состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
О последних новостях из лагеря сборной Украины смотрите в видеодневнике.
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Источник — YouTube
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