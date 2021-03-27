Словакия в нокдауне. Мальта впервые за 20 лет забила два гола на выезде

Первый тайм матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Мальта неожиданно завершился в пользу гостей (2:0).
Любопытно, что Мальта не забила ни одного гола на выезде в каждом из последних 13 выездных матчей в квалификации ЧМ/ЧЕ (в сумме 1227 минут).
Добавим, что они забили два гола в квалификации ЧМ/ЧЕ впервые после поражения от Чехии в 2001 году со счетом 2:3.
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Источник — Gracenote Live
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