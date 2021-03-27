Миралем ПЬЯНИЧ: «Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси:

«Потрясающие. Лео много общается со мной, объясняет кое-что о среде, то, что изначально ускользнуло от меня. Он присматривал за мной с первой минуты, подбадривал меня, помогал. Потрясающе.

Мы больше никогда не увидим подобного футболиста. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел играть с ним много лет».