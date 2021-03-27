Виталий Сачко – Алтуг Челикбилек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) сыграет матч 1/2 финала на челленджере в швейцарском Лугано.



Соперником украинца станет Алтуг Челикбилек (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.



Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву после встречи Сугита – Штрикер.