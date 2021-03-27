Работают 13 игроков. Шахтер вернулся к тренировкам

После нескольких дней отдыха футболисты «Шахтера», которые не отправились в свои сборные, вернулись к тренировкам первой команды.
Всего сейчас работают 13 игроков.
Субботняя тренировка длилась час. В программу вошли упражнения, направленные на отработку позиционной игры, а также двусторонка.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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