Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Руслан забыл о грыже, она его не беспокоит»

Жена игрока рассказала о ситуации с травмой полузащитника

  • 27.03.2021 16:45
  • 1456 просмотров
  • 1 комментарий
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Руслан забыл о грыже, она его не беспокоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о травме игрока.

Ранее сообщалось, что из-за грыжи в области живота футболисту может понадобиться операция.

«После того, как Руслан вышел из карантина, он забыл про грыжу. Она его вообще не беспокоит. Тренировки Гасперини? Наверное, с ними и связана эта грыжа. Я так думаю. В команде он третий или четвертый футболист с такой травмой. Тренировки тяжелые».

«Он уснуть иногда не может, ноги крутит. Тренер, в целом, хвалит его после каждого матча», - рассказала Малиновская.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.03.2021 17:57
    0
    А кажуть що склероз - то погано.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.03.2021 17:57
    0
    А кажуть що склероз - то погано.
    Ссылка
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