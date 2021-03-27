Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Руслан забыл о грыже, она его не беспокоит»

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о травме игрока.

Ранее сообщалось, что из-за грыжи в области живота футболисту может понадобиться операция.

«После того, как Руслан вышел из карантина, он забыл про грыжу. Она его вообще не беспокоит. Тренировки Гасперини? Наверное, с ними и связана эта грыжа. Я так думаю. В команде он третий или четвертый футболист с такой травмой. Тренировки тяжелые».

«Он уснуть иногда не может, ноги крутит. Тренер, в целом, хвалит его после каждого матча», - рассказала Малиновская.